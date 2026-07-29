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कर्मचारियों के कल्याण को जेआरडी टाटा ने दी सर्वोच्च प्राथमिकता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जेआरडी टाटा की दूरदर्शी सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू नवाचार था। उन्होंने लोगों को भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया और टाटा स्टील के चेयरमैन रहते हुए कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी। उनकी विरासत आज भी टाटा स्टील की कार्यसंस्कृति में जीवित है।

कर्मचारियों के कल्याण को जेआरडी टाटा ने दी सर्वोच्च प्राथमिकता

इनोवेशन जेआरडी टाटा की दूरदर्शी सोच का एक प्रमुख आधार था। चाहे टाटा स्टील का आधुनिकीकरण हो, भारत के विमानन उद्योग की नींव रखने की पहल हो या युवा नेतृत्व को परंपरागत सोच से आगे बढ़कर नए रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करना। जेआरडी टाटा ने हमेशा लोगों को वर्तमान से आगे सोचने और भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2045 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने तथा नवाचार, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और उत्तरदायी व्यावसायिक कार्यप्रणालियों में निरंतर निवेश की कंपनी की प्रतिबद्धता में भी उनकी दूरदृष्टि साफ दिखाई देती है।

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हर दिल में बसने वाले नायक

कुछ लीडर्स अपने बनाए हुए व्यवसाय के कारण इतिहास में अमर हो जाते हैं। जेआरडी टाटा उन अनगिनत जीवन के कारण हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्हें उन्होंने अपने नेतृत्व, मानवीय दृष्टिकोण और मूल्यों से समृद्ध किया। एक ऐसी महान विभूति, जिन्होंने अनगिनत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। वे ऐसे विलक्षण नेता थे, जो बोलने से पहले सुनने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे उसका पद कोई भी हो, सम्मान और गरिमा का समान अधिकारी है। उन्होंने कभी अधिकार का सहारा लेकर नेतृत्व नहीं किया, बल्कि अपने आदर्श आचरण से उत्कृष्टता की प्रेरणा दी।

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1938 से 1984 तक रहे टाटा स्टील के चेयरमैन

1938 से 1984 तक टाटा स्टील के चेयरमैन के रूप में जेआरडी टाटा ने तकनीकी आधुनिकीकरण को नई दिशा दी, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रगति का वास्तविक केंद्र उसके लोग होते हैं। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, प्रगतिशील मानव संसाधन नीतियों को बढ़ावा दिया, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संयुक्त परामर्श की संस्कृति को प्रोत्साहित किया तथा ऐसी अनेक पहल की नींव रखी, जो आज भी टाटा स्टील की पीपल-फर्स्ट संस्कृति को सशक्त बनाती हैं। उनके निधन के तीन दशक से अधिक समय बाद भी उनकी विरासत टाटा स्टील की कार्यसंस्कृति और मूल्यों को सार्थक रूप से दिशा दे रही है। यह टाटा स्टील की नैतिकता और सत्यनिष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में रची बसी है।

सूक्ष्म प्रश्न और उत्तर

जेआरडी टाटा किस अवधि तक टाटा स्टील के चेयरमैन रहे?
जेआरडी टाटा 1938 से 1984 तक टाटा स्टील के चेयरमैन रहे।

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