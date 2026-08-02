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सामाजिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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जेआरडी टाटा की जयंती पर प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में 'द जेईएच वे' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैतिक नेतृत्व और महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में एथिकल हीरोज़ को सम्मानित किया गया और महिलाएं विभिन्न हस्तनिर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने महिला नेतृत्व पर विचार साझा किए।

सामाजिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का दिया संदेश

जेआरडी टाटा की जयंती पर प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बारा (पीपीजीसीएल) में शनिवार को ‘द जेईएच वे’ का आयोजन हुआ। यहां नैतिक नेतृत्व, सामाजिक सेवा और महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। जेआरडी टाटा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कर्मचारियों एवं बिजनेस एसोसिएट्स ने टाटा आचार संहिता के पालन का संकल्प लिया। उत्कृष्ट नैतिक आचरण के लिए ‘एथिकल हीरोज़’ को सम्मानित किया गया। इस दौरान एथिक्स क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ‘शक्ति सृजन’ प्रदर्शनी रही, जिसमें महिला कर्मचारियों ने मंडला, मधुबनी, गोंड, लिप्पन, कलमकारी एवं अन्य हस्तनिर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनी को उपस्थित अतिथियों ने खूब सराहा।मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह एवं उपजिलाधिकारी बारा शिखा शंखवार ने महिला सशक्तीकरण और नेतृत्व पर अपने विचार रखे। पीपीजीसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पांडा ने कहा कि सर जेआरडी टाटा के नैतिक मूल्य और सेवा भावना ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए पीपीजीसीएल समाज और राष्ट्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।

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