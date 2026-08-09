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कचहरी से विस तक 14 किमी मार्ग कल रहेगा पुलिस के हवाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, प्रमुख संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

कचहरी से विस तक 14 किमी मार्ग कल रहेगा पुलिस के हवाले

रांची, प्रमुख संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कचहरी चौक से लेकर विधानसभा तक करीब 14 किमी मार्ग में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1500 पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया जाएगा। पूरे मार्ग में जवान तैनात रहेंगे। इनमें रैप, आईआरबी, जिला पुलिस बल के अलावा क्यूआरटी को भी शामिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल को भी भेजा जाएगा। पुलिसकर्मी जुलूस की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग एसएसपी राकेश रंजन खुद कर रहे हैं। इसको लेकर शनिवार को एसएसपी ने डीएसपी और थानेदारों के साथ मीटिंग हुई। जुलूस के दौरान किसी प्रकार के उत्पात पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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आईपीएस व डीएसपी स्तर के अधिकारी संभालेंगे कमान

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वरिय पुलिस अधिकारियों के जिम्मे रहेगी। सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और कोतवाली एएसपी निखिल राय के साथ कई डीएसपी और करीब आधा दर्जन थानेदारों को भी अलग ड्यूटी में लगाया जाएगा। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। किसी भी स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को मौके पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है।

ड्रोन से होगी आसमान से निगरानी

विधानसभा घेराव के दौरान जुलूस और भीड़ की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस भीड़ की गतिविधियों और जुलूस की स्थिति पर नजर रखेगी। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के लिए अलग से पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा रही है।

पुरानी विस से नई विधानसभा तक चप्पे-चप्पे पर नजर

धुर्वा स्थित पुराने विधानसभा भवन से नए विधानसभा भवन तक के पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख चौक-चौराहों, मोड़ और संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। पुलिस का उद्देश्य जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ विधानसभा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

बैरिकेडिंग और मार्ग व्यवस्था पर विशेष ध्यान

जुलूस को नियंत्रित करने के लिए पुराना विधानसभा से नया विधानसभा तक प्रमुख जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस द्वारा भीड़ के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना भी पुलिस के लिए चुनौती होगी।

हर गतिविधि पर रहेगी पुलिस की नजर

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा घेराव को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जुलूस शुरू होने से लेकर प्रदर्शनकारियों की वापसी तक पूरे इलाके में सुरक्षा बल सक्रिय रहेगा। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल नजर रखी जाएगी। पुलिस और प्रशासन की कोशिश रहेगी कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।

सामान्य प्रश्न

10 अगस्त को विधानसभा घेराव के लिए कितने पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा?
इसके लिए 1500 पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया जाएगा।
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