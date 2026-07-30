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मुख्य आरोपी अभय ने लगाई जमानत की गुहार, 11 को सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जेपीएससी भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय तिवारी ने जमानत की याचिका दाखिल की है। उसकी सुनवाई गुरुवार को हुई, जिसमें अदालत ने अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। तिवारी 22 जुलाई से जेल में है और वर्तमान में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है।

मुख्य आरोपी अभय ने लगाई जमानत की गुहार, 11 को सुनवाई

रांची, संवाददाता। जेपीएससी भर्ती घोटाले के गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय तिवारी ने जमानत की गुहार लगाते हुए जमानत याचिका दाखिल की है। दाखिल याचिका पर गुरुवार को सीआईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त निर्धारित की है। सीआईडी ने आरोपी को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया है। तब से जेल में है। जांच में सामने आया है कि अभय कुमार तिवारी वर्तमान में गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था।

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सेवा में आने से पहले वह नाम बदलकर जेपीएससी की परीक्षाएं संचालित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल में मैनेजर के रूप में कार्यरत था। उसने टीजीटी, बीएसओ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर सहित कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की थीं। इसके अलावा उसके भाई और पत्नी ने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर अधिकारी का पद हासिल किया था। मामले में जेपीएससी की पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, दो कर्मचारियों मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद एबाद समेत 10 आरोपी जेल में हैं।

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