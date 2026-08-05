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जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सीएम से हस्तक्षेप की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती में अनियमितताओं और परिणाम में देरी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है और सरकार को उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए।

जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सीएम से हस्तक्षेप की मांग

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की भर्ती में कथित अनियमितता और रिजल्ट में देरी को लेकर जारी छात्र आंदोलन पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ये बच्चे झारखंड के ही हैं और सरकार इनकी संरक्षक है। धूप-बारिश में धरने से अभ्यर्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों की समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया।

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