सीबीएसई योगासन प्रतियोगिता जेपी स्कूल ने जीते 31 गोल्ड
सीबीएसई योगासन प्रतियोगिता जेपी स्कूल ने जीते 31 गोल्ड
जेपी विद्या मंदिर सिटी कैंपस के योग खिलाड़ियों ने सीबीएसई योगासन प्रतियोगिता में 37 गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की है। जेपी विद्या मंदिर की प्रधानाचार्या नीना चतुर्वेदी ने बताया कि 27 से 31 जुलाई तक मदर इंडिया पब्लिक स्कूल बाजपुर उत्तराखंड में सीबीएसई योगासन प्रतियोगिता आयोजित हुई। सीबीएसई उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के नॉर्थ जोन -1 से अंडर 14, 17, 19 वर्ग की 5 इवेंट में लगभग 200 टीमों ने ट्रेडिशनल ग्रुप, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर में प्रतिभाग किया। विद्यालय के सभी वर्ग की 5 इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिसमें विद्यालय के धनंजय प्रताप सिंह, भवांश गौड़, सजल शर्मा, कुमार माधव, तेजस कुमार, परीक्षित राजपूत, अर्पित पाल, हार्दिक पाल, अद्विक ढाका, गोपाल शर्मा, आरव गोयल, ऋषभ राजोरा, कार्तिकेय ढाका, काव्यांश एवं अर्णव कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर विद्यालय के साथ जनपद का नाम रोशन किय है।
राष्ट्रीय योगासन कोच अंकित कुमार सुराण ने बताया कि सीबीएसई प्रतियोगिता में अब तक सबसे ज्यादा 37 मेडल, जिसमें 31 गोल्ड, 5 सिल्वर, 1 ब्रोंज प्राप्त कर सीबीएसई योगासन खेल में इतिहास रचा है। प्रबंधक प्रखर गर्ग, प्रधानाचार्या नीना चतुर्वेदी ने सभी विजेता खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय योगासन कोच एवं टीम मैनेजर विवेक वर्मा व सभी विजेता खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी।
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