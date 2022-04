2024 की तैयारियों में जुटी BJP, कमजोर प्रदर्शन वाले बूथों पर विपक्ष को मात देने का प्लान रेडी

सूत्रों के मुताबिक, कैंपेन में देशभर से सांसदों को तैनात करने का काम चल रहा है। सांसदों के अलावा, सभी राज्य इकाइयों के भाजपा प्रमुखों और जिलाध्यक्षों को अभियान में भूमिका दी जाएगी।

