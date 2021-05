मोदी सरकार की आलोचना पर भड़के जेपी नड्डा, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर किया पलटवार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाल के बयानों की निंदा की है। उन्होंने कहा, ''आज के समय में कांग्रेस के आचरण से दुखी करने वाले हैं, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। आपकी पार्टी के कुछ सदस्य लोगों की मदद करने में सराहनीय काम कर रहे हैं, उनकी हार्डवर्क को पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा फैली नकारात्मकता से ग्रहण लग जाता है।''

उन्होंने कहा, ''आज के समय में जब भारत COVID19 के खिलाफ अत्यंत साहस के साथ लड़ रहा है, हर कोई चाहेगा कि कांग्रेस के शीर्ष व्यक्ति लोगों को गुमराह करना, झूठी दहशत पैदा करना और यहां तक कि अपने विचारों का सिर्फ राजनीतिक विचारों के आधार पर विरोधाभास करना बंद कर देंगे।''

आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मोदी सरकार को लेकर सीडब्ल्यूसी की आलोचना के बाद सोनिया गांधी को यह चिट्ठी लिखी है।

Saddened but not surprised by conduct of Congress during these times. While there are a few members of your party doing commendable work in helping people, their hardwork gets eclipsed by negativity spread by senior members of the party: BJP chief writes to Congress interim chief pic.twitter.com/nLwVPr5R7y