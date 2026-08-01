Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देवघर के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

आदित्यपुर कांवरिया संघ के नेतृत्व में कांवरियों का जत्था बाबा नगरी देवघर और बाबा बासुकीनाथ के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों में उत्साह की लहर थी और उन्होंने 'बोल बम' के जयकारे लगाए। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

देवघर के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

आदित्यपुर। आदित्यपुर कांवरिया संघ के नेतृत्व में कांवड़ियों का जत्था शुक्रवार को आदित्यपुर से बाबा नगरी देवघर और बाबा बासुकीनाथ के लिए रवाना हुआ। जलाभिषेक के लिए निकले कांवड़ियों के जत्थे उत्साह से परिपूर्ण दिखे और बोल बम का जयकारा लगाते हुए वे गंतव्य के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर ओम प्रकाश, राहुल सिंह, भुनेश्वर यादव, संतोष यादव, एन घोष, पाल दा, ज्योति, अखिलेश, बीरबल, दिलीप मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Aurangabad News: बोल बम के जयघोष के साथ देवघर रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
ये भी पढ़ें:हाथी न घोड़ा न कवनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी...
ये भी पढ़ें:बोल बम जयघोष के साथ झारखंड के लिए भक्त रवाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwariya Adityapur News Adityapur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।