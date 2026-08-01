देवघर के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
आदित्यपुर कांवरिया संघ के नेतृत्व में कांवरियों का जत्था बाबा नगरी देवघर और बाबा बासुकीनाथ के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों में उत्साह की लहर थी और उन्होंने 'बोल बम' के जयकारे लगाए। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
आदित्यपुर। आदित्यपुर कांवरिया संघ के नेतृत्व में कांवड़ियों का जत्था शुक्रवार को आदित्यपुर से बाबा नगरी देवघर और बाबा बासुकीनाथ के लिए रवाना हुआ। जलाभिषेक के लिए निकले कांवड़ियों के जत्थे उत्साह से परिपूर्ण दिखे और बोल बम का जयकारा लगाते हुए वे गंतव्य के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर ओम प्रकाश, राहुल सिंह, भुनेश्वर यादव, संतोष यादव, एन घोष, पाल दा, ज्योति, अखिलेश, बीरबल, दिलीप मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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