गुरुओं के चरण छूकर शिष्यों ने लिया आशीष

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मठ-मंदिरों में उल्लास छाया रहा। शिष्यों ने अपने-अपने गुरुओं का विधिविधान से पूजन-अर्चन और चरण छूकर आशीष लिया। मठ बाघंबरी गद्दी में महंत बलवीर गिरि की अगुवाई में 51 ब्राह्मणों ने भगवान श्री बांघबरेश्वर महादेव का पूजन किया। महाभिषेक के बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम महायज्ञ व ग्रहशांति प्रयोग पूजन हुआ। इस दौरान दूरदराज के क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली। महंत ने अपने गुरु नरेंद्र गिरि की समाधि पर अभिषेक व पूजन किया। उसके बाद शिष्यों ने बलवीर गिरि के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, दारागंज में महंत यमुना पुरी का उनके शिष्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माल्यार्पण, पूजन व आरती उतारी।

दर्जनों शिष्यों ने उनसे गुरु दीक्षा ली। श्री मनकामेश्वर मंदिर के प्रभारी श्रीधरानंद ब्रह्मचारी की अगुवाई में 21 आचार्यों ने ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के चित्र व पादुका का पूजन किया गया। पूजन के दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी उपस्थित रहे। अलोपीबाग स्थित भागवत भवन में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर आरती उतारी। यहां आचार्य छोटेलाल मिश्र ने पादुका पूजन कराया।त्रिवेणी बांध स्थित श्री देवरहा बाबा सेवाश्रम की ओर से डॉ. रामेश्वर प्रपन्नाचार्य शास्त्री के सानिध्य में ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा का पूजन-अर्चन किया गया। अलोपीबाग स्थित स्वामी नारायण मंदिर में स्वामी घनश्यामाचार्य का शिष्यों ने पूजन किया और उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण की। सनातनी किन्नर अखाड़े की ओर से बैरहना पानी की टंकी पार्क में आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि ‘टीना मां’ का पांव धोकर उनकी पूजा की गई। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरि की शोभायात्रा निकाली गई। श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, शृंग्वेरपुर धाम व हिन्दू जनजागृति समिति ने पाम्स रिसार्ट, कटरा में महोत्सव आयोजित किया।