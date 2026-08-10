पांच दिना बाद लगा नया ट्रांसफॉर्मर, बिजली आने से लोगों में खुशी
नारायणपुर के पोखरिया गांव में नया बिजली ट्रांसफार्मर लगने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। पिछले 5 दिनों से खराब ट्रांसफार्मर के कारण बिजली आपूर्ति बाधित थी और लोग परेशानी का सामना कर रहे थे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की पहल से यह समस्या दूर हुई।
नारायणपुर। नारायणपुर प्रखंड के पोखरिया गांव में रविवार को बिजली का ट्रांसफार्मर लगने से गांव के बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ आम लोगों में काफी खुशी देखी गई। बता दें कि नारायणपुर प्रखंड के पोखरिया गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से गांव में पिछले करीब 5 दिनों बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने से गांव में ब्लैक आउट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिस कारण गांव के लोग फिर से ढिबरी युग में जीने को विवश हो गए थे। ग्रामीणों ने इस समस्या को दूर करने को लेकर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को इसकी जानकारी देकर पहल करने की मांग की थी।
ग्रामीणों के इस समस्या देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बिजली विभाग से बात कर उक्त गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगवा कर लोगों की समस्या दूर करने का काम किया। गांव में नया बिजली का ट्रांसफार्मर लगने के बाद ग्रामीणों में खुशी देखी गई। मौके पर अब्दुल सत्तार, लियाकत अंसारी, सरफराज अंसारी, मो यूसुफ, ऐनुल हक आदि ग्रामीणों स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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