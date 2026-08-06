उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश सीमा पर वन विभाग का संयुक्त फ्लैग मार्च

बढ़ापुर। वन्यजीव अपराधों की रोकथाम तथा गुलदार और जंगली हाथियों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बुधवार को उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया। पाखरौ से प्रारंभ हुआ यह फ्लैग मार्च बढ़ापुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों एवं संवेदनशील स्थानों से होकर गुजरा, जहां ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव और वन संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस संयुक्त अभियान में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती वन प्रभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। अभियान का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में गुलदार एवं हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना था।