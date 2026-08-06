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उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश सीमा पर वन विभाग का संयुक्त फ्लैग मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बढ़ापुर में वन्यजीव अपराधों की रोकथाम एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव के प्रति जागरूक करना और दोनों राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना था। अधिकारियों ने लोगों से वन विभाग को सूचनाएं देने की अपील की।

उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश सीमा पर वन विभाग का संयुक्त फ्लैग मार्च

बढ़ापुर। वन्यजीव अपराधों की रोकथाम तथा गुलदार और जंगली हाथियों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बुधवार को उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया। पाखरौ से प्रारंभ हुआ यह फ्लैग मार्च बढ़ापुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों एवं संवेदनशील स्थानों से होकर गुजरा, जहां ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव और वन संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस संयुक्त अभियान में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती वन प्रभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। अभियान का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में गुलदार एवं हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना था।

फ्लैग मार्च के दौरान अनामिका बुकखाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, कार्बेट टाइगर रिजर्व, हरेन्द्र रावत, वन क्षेत्राधिकारी, पाखरौ रेंज, मुकुल सुनाल, वन क्षेत्राधिकारी, सोना नदी रेंज तथा रमेश कुमार यादव, वन क्षेत्राधिकारी, बढ़ापुर रेंज अपनी-अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए वनकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में गुलदार, हाथी या कोई अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो घबराने या उसे भगाने का प्रयास न करें, बल्कि तत्काल वन विभाग को सूचना दें। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के अवैध शिकार, लकड़ी कटान या वन्यजीव अपराध की जानकारी तुरंत विभाग को उपलब्ध करानी चाहिए।

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