मोहान के जंगलों में बाघ को पकड़ने के लिए घेराबंदी
मोहान वन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए चार वन प्रभागों का संयुक्त अभियान जारी है। बाघ का मूवमेंट देखते हुए पांच पिंजरे लगाए गए हैं। दो ड्रोन कैमरों और 15 कैमरा ट्रैप से बाघ की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। वन कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
सल्ट। मोहान वन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और बाघ को रेस्क्यू करने के लिए चार वन प्रभागों की टीमों का संयुक्त अभियान शनिवार को भी जारी रहा। एसडीओ काकुल पुंडीर के नेतृत्व में सुरक्षा उपकरणों के साथ आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब तक महिला को मारने वाला बाघ पकड़ से बाहर है। ग्राम सभा डबरा सौराल, तड़म और काठ की नाव क्षेत्र में बाघ के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग मुस्तैद है। वन्यजीव को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए विभाग की ओर से क्षेत्र में अब तक पांच पिंजरे लगाए जा चुके हैं।
घने जंगलों के भीतर छिपे बाघ की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए वन प्रभाग की ओर से दो ड्रोन कैमरों, 15 अत्याधुनिक कैमरा ट्रैप और दो लाइव कैमरों की मदद ली जा रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे वन कर्मियों को सुरक्षा उपकरण जैसे पांच एनाइडर, पांच फॉक्स लाइट, राइफल और गांधी बंदूकें उपलब्ध कराई गई हैं। बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की विशेषज्ञ टीम का विशेष सहयोग लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रामनगर वन प्रभाग, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, रानीखेत, जौरासी, द्वाराहाट व अल्मोड़ा रेंज की संयुक्त टीमें प्रभावित गांवों में ही कैंप कर लगातार गश्त और निगरानी कर रही हैं।
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