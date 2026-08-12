आजम से जुड़े छह मुकदमों के ज्वाइंट ट्रायल पर अभियोजन की आपत्ति

आजम से जुड़े छह मुकदमों के ज्वाइंट ट्रायल पर अभियोजन की आपत्ति
शत्रु संपत्ति प्रकरण---के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़े शत्रु संपत्ति के छह मुकदमों का ज्वाइंट ट्रायल कराए जाने की अर्जी पर अभियोजन पक्ष क
धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़े शत्रु संपत्ति के छह मुकदमों का ज्वाइंट ट्रायल कराए जाने की अर्जी पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। अब इस मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। मालूम हो कि आजम खां के खिलाफ अलग-अलग थानों में कस्टोडियन के छह मुकदमें दर्ज हैं। आरोप है कि शत्रु संपत्ति को फर्जीवाड़ा कर इंद्राज कराया गया और उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कब्जा लिया गया। इस मामले में आजम पक्ष की ओर से एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सभी मुकदमों को एक ही प्रकृति का बताते हुए ज्वाइंट ट्रायल कराने की मांग की थी। जिस पर मंगलवार को अभियोजन पक्ष ने सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति का जवाब दाखिल करने को समय की कोर्ट से मांग की। अदालत ने वक्त देते हुए सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है。
क्वालिटी बार प्रकरण में सुनवाई 31 को
रामपुर। आजम खां से जुडे चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि प्रकरण में केस के वादी गगन अरोड़ा को अदालत से जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। जिन्हें अदालत ने कंटीन्यू रखा है।
यतीमखाना प्रकरण में सुनवाई टली
रामपुर। सपा नेता आजम खां से जुड़े चर्चित यतीमखाना प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन के चलते मंगलवार को स्थानीय एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई टल गई। अब 14 सितंबर को सुनवाई होगी।
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