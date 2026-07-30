अमरिया-उत्तराखंड बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन पर बनी सहमति
अमरिया में आगामी सावन और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने बैठक की। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने अन्य अधिकारियों के साथ किया संयुक्त निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। कांवड़ यात्रा के दौरान सीमा पर पुलिस बल तैनात करने और सूचना आदान-प्रदान करने का निर्णय हुआ।
अमरिया। आगामी सावन एवं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना अमरिया में बॉर्डर समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने क्षेत्राधिकारी खटीमा (उत्तराखंड), क्षेत्राधिकारी नगर, थाना प्रभारी सितारगंज, नानकमत्ता, नूरिया और अमरिया सहित दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियो के साथ कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। मौजूद रहे। अफसरों ने अमरिया-उत्तराखंड सीमा का संयुक्त निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों राज्यों की पुलिस अपने-अपने बॉर्डर क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेगी।
साथ ही, कांवड़ियों के एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में प्रवेश करने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के बीच तत्काल सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन और समन्वय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
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