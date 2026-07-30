मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाएं अभियान

अरवल, निज प्रतिनिधि। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर सघन अभियान चलाया जाए।

अरवल, निज प्रतिनिधि। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में एनकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु अब तक की गई कार्रवाई, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान चर्चा जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर सघन अभियान चलाया जाए। sensitized क्षेत्रों की नियमित निगरानी करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले के प्रवेश एवं निकास मार्गों, सार्वजनिक स्थलों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित वाहन जांच एवं सघन तलाशी अभियान चलाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

जागरूकता अभियानों की योजना साथ ही शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उत्पाद विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया, जिससे युवाओं एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके और समाज को नशामुक्त बनाने में जनसहभागिता सुनिश्चित हो। जिला पदाधिकारी ने कहा कि नशा मुक्त समाज का निर्माण प्रशासन एवं आम जनता के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी ने नशा मुक्त अरवल के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई करने का संकल्प लिया।