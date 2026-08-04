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डेढ़ करोड़ के स्मैक कट पाउडर के साथ पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने सोमवार को पांच शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर ढाई किलो स्मैक कट पाउडर बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है। आरोपियों ने बताया कि वे अलग-अलग जिलों से नशीला पाउडर लाकर क्षेत्र में बेचते थे।

डेढ़ करोड़ के स्मैक कट पाउडर के साथ पांच गिरफ्तार

शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सोमवार को पांच शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब ढाई किलो स्मैक कट पाउडर बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद माल की कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये होने का दावा किया गया है। एसपी अनिल कुमार सिसौदिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक पर नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना पर पुलिस व एसओजी टीम ने कोतवाली क्षेत्र के हमसफर चौक के पास घेराबंदी की। यहां टीम ने मिलक बेनजीर रोड स्थित निर्माणाधीन पुल के पास नशीले पाउडर की डिलीवरी देने जा रहे पांचों आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

पकड़े गए आरोपियों की पहचान फाजिल (निवासी मोहल्ला जीना इनायत खां, शहर कोतवाली), कासिम (ग्राम पीपलसाना, थाना भोजपुर, मुरादाबाद), जावेद (मोहल्ला मैगजीन, सिविल लाइंस), इमरान (ग्राम नानकार, गंज कोतवाली) और फैजान (मोहल्ला काली राख, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड) के रूप में हुई है।

पुलिस की जांच की स्थिति

पुलिस को तलाशी के दौरान आरोपियों से ढाई किलो स्मैक कट पाउडर के अलावा आठ मोबाइल फोन, 71 हजार रुपये नकद, दो मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी मिली है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अलग-अलग जिलों व राज्यों से नशीला पाउडर लाकर क्षेत्र में खपाते थे। पुलिस अब इनके बाकी साथियों और मुख्य सप्लायरों की कुंडली खंगालने में जुटी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गिरफ्तार तस्करों की कुल संख्या कितनी है?
गिरफ्तार तस्करों की कुल संख्या पांच है।
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