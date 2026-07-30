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15.47 ग्राम स्मैक संग तस्कर गिरफ्तार, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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इटवा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। एक आरोपी प्रदीप को 15.47 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में गश्त के दौरान की गई थी।

15.47 ग्राम स्मैक संग तस्कर गिरफ्तार, केस दर्ज

इटवा, हिन्दुस्तान संवाद। इटवा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 15.47 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक इटवा संजय कुमार मिश्र ने बताया कि बुधवार को इटवा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के चौकी जिगनाधाम अंतर्गत सोननगर गांव के पास संदिग्ध गतिविधि में एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 15.47 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप पुत्र रमेश निवासी गजेड़ी थाना ढेबरुआ के रूप में हुई है।आरोपी के खिलाफ इटवा थाने में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। आरोपित को पकड़ने वाले पुलिस टीम में एसएसबी के निरीक्षक सामान्य महेंद्र सिंह, एसआई एम. टोल्पी साक सिंह, एएसआई राजेंद्र सिंह, इटवा के एसआई वशिष्ठ नारायण, मुख्य आरक्षी राजमणि गौंड़, आरक्षी बृजेश सिंह, अमित कुमार आदि शामिल रहे।

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