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भारत-नेपाल सीमा में चेकिंग अभियान चलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने भारत-नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व थानाध्यक्ष बलुवाकोट नीमा बोहरा ने किया। क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का उद्देश्य जताया।

भारत-नेपाल सीमा में चेकिंग अभियान चलाया

संतोष, पिथौरागढ़। पुलिस व सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने भारत-नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। थानाध्यक्ष बलुवाकोट नीमा बोहरा के नेतृत्व में पुलिस व एसएसबी के जवानों ने क्षेत्र के इलाकों में जाकर वहां गश्त की। पुलिस ने बताया इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है।

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