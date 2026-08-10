भारत-नेपाल सीमा में चेकिंग अभियान चलाया
पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने भारत-नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व थानाध्यक्ष बलुवाकोट नीमा बोहरा ने किया। क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का उद्देश्य जताया।
संतोष, पिथौरागढ़। पुलिस व सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने भारत-नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। थानाध्यक्ष बलुवाकोट नीमा बोहरा के नेतृत्व में पुलिस व एसएसबी के जवानों ने क्षेत्र के इलाकों में जाकर वहां गश्त की। पुलिस ने बताया इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें