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भारत-नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़ में, पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। अस्कोट व वड्डा चौकी प्रभारी ने एसएसबी जवानों के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों को रोकने और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान का संचालन किया।

भारत-नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया

पिथौरागढ़। पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत-नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। अस्कोट व वड्डा चौकी प्रभारी ने बीते रोज एसएसबी जवानों के साथ मिलकर सीमा क्षेत्र पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम व आपसी समन्वय स्थापित करने को अभियान चलाया। साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक किया।

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