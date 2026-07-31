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दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने की संयुक्त पेट्रोलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी, पुलिस और नेपाली आर्म्ड पुलिस ने मिलकर पेट्रोलिंग की। उग्र आंदोलनों के बीच दोनों देशों की संयुक्त फोर्स ने शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने के लिए नागरिकों से अपील की। सीमावर्ती अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों की रोकथाम पर सहमति जताई।

दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने की संयुक्त पेट्रोलिंग

रुपईडीहा, संवाददाता। भारत नेपाल के सीमावर्ती एसएसबी, पुलिस व नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों ने बार्डर पर शुक्रवार को संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर सुरक्षा का जायजा लिया। नेपाल के पूर्वी जिलों धनुषा, सिराहा व सुनसरी मे उग्र आंदोलन हो रहा है। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। इसे देखते हुए दोनों देशों की संयुक्त फोर्स चौकसी बरत रही है। संयुक्त फोर्स ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने, सीमा सुरक्षा को सुदृढ करने व भारत नेपाल के सुरक्षा बलों के मध्य आपसी समन्वय व सौहार्द को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करके विश्वास पैदा किया है।

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भारत नेपाल के सुरक्षा बलों के मध्य बेहतर समन्वय बनाये रखने पर विशेष बल दिया। दोनो देशों के सीमावर्ती अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के रोकथाम व सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर भी सहमति व्यक्त की। संयुक्त फोर्स ने सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों से शांति, सद्भाव, भाईचारा बनाये रखने, कानून का पालन करने व संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की भी संसाधन से अपील भी की। रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र, एसएसबी 42वी वाहिनी रुपईडीहा के इंचार्ज असिस्टेंट कमांडेन्ट अमित कुमार कटियार, बांके जिले के आर्म्ड पुलिस फोर्स के डीएसपी तीर्थराज न्यौपाने, इंस्पेक्टर डंमर साउद, गनेश गिरी व एएसआई बदली राम चौहान सहित जवान मौजूद रहे।

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