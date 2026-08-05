नेपाल सीमा पर लोटन पुलिस व एसएसबी ने की पेट्रोलिंग
04 एसआईडीडी 33: भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर थाना लोटन पुलिस व एसएसबी पेट्रोलिंग करती हुई थाना लोटन थाना के हरिवंशपुर चौकी पुलिस ने एसएसबी की
सिद्धार्थनगर। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर थाना लोटन पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने पेट्रोलिंग की। सीमाई क्षेत्र के लोगों से वार्ता कर सहयोग की अपील की। लोटन थाना के हरिवंशपुर चौकी पुलिस ने एसएसबी की संयुक्त टीम के साथ भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पिलर संख्या 539 के पास सघन पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में आने-जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की गई। स्थानीय लोगों से वार्ता कर सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली गई। आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से संयुक्त टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
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