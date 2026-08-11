Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सागौन तस्करी का भंडाफोड़, पिकअप समेत 20 बोटा लकड़ी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

भारत-नेपाल सीमा पर सागौन की अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एसएसबी और वन विभाग ने कार्रवाई की। हरदी डाली के मुर्दहिया घाट पर 20 बोटा लकड़ी और एक बोलेरो पिकअप जब्त किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी नेपाल सीमा पार भाग गया।

सागौन तस्करी का भंडाफोड़, पिकअप समेत 20 बोटा लकड़ी जब्त

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा पर सागौन की अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हरदी डाली के मुर्दहिया घाट के पास सागौन के बगीचे से 20 बोटा लकड़ी और एक बोलेरो पिकअप वाहन जब्त किया गया है। मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका सहयोगी नेपाल सीमा की निकटता का फायदा उठाकर फरार हो गया।एसएसबी सीमा चौकी हरदी डाली के सहायक उप निरीक्षक अर्जुन दास अपनी टीम के तीन अन्य जवानों तथा वन चौकी उत्तरी चौक के उप निरीक्षक जितेंद्र गौड़ के साथ भारत-नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 524 से 525 के बीच संयुक्त गश्त पर थे।

इसी दौरान हरदी डाली के मुर्दहिया घाट के पास स्थित सागौन के एक बगीचे से लकड़ी काटने की मशीन की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि सागौन का एक पेड़ काट दिया गया था और वहां मौजूद दो व्यक्ति लकड़ी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पास खड़ी बोलेरो पिकअप में लादने की तैयारी कर रहे थे। टीम को देखते ही दोनों आरोपी भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को मौके से दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी बगीचे के रास्ते नेपाल सीमा के समीप होने का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपित की पहचान भोला गुप्ता, निवासी ग्राम परसौनी कला-नौतनवा के रूप में हुई है। वन विभाग इस मामले में कार्रवाई में जुटा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News SSB Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।