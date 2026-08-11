सागौन तस्करी का भंडाफोड़, पिकअप समेत 20 बोटा लकड़ी जब्त

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा पर सागौन की अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हरदी डाली के मुर्दहिया घाट के पास सागौन के बगीचे से 20 बोटा लकड़ी और एक बोलेरो पिकअप वाहन जब्त किया गया है। मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका सहयोगी नेपाल सीमा की निकटता का फायदा उठाकर फरार हो गया।एसएसबी सीमा चौकी हरदी डाली के सहायक उप निरीक्षक अर्जुन दास अपनी टीम के तीन अन्य जवानों तथा वन चौकी उत्तरी चौक के उप निरीक्षक जितेंद्र गौड़ के साथ भारत-नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 524 से 525 के बीच संयुक्त गश्त पर थे।

इसी दौरान हरदी डाली के मुर्दहिया घाट के पास स्थित सागौन के एक बगीचे से लकड़ी काटने की मशीन की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि सागौन का एक पेड़ काट दिया गया था और वहां मौजूद दो व्यक्ति लकड़ी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पास खड़ी बोलेरो पिकअप में लादने की तैयारी कर रहे थे। टीम को देखते ही दोनों आरोपी भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को मौके से दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी बगीचे के रास्ते नेपाल सीमा के समीप होने का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपित की पहचान भोला गुप्ता, निवासी ग्राम परसौनी कला-नौतनवा के रूप में हुई है। वन विभाग इस मामले में कार्रवाई में जुटा है।