सुपौल : महादलित टोला में छापेमारी, नेपाली शराब के साथ एक गिरफ्तार
वीरपुर में भारत-नेपाल सीमा पर अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ एसएसबी और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। शुक्रवार को महादलित टोला से 23.325 लीटर नेपाली शराब बरामद कर सुधीर पंडित नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान का उद्देश्य तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना है।
वीरपुर, एक संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसबी और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महादलित टोला से शुक्रवार को नेपाली शराब बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 45वीं वाहिनी एसएसबी की त्वरित कार्रवाई टीम (क्यूआरटी) और बिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीरपुर के महादलित टोला स्थित सुधीर पंडित के घर में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वहां से 23.325 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से सुधीर पंडित को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद बरामद शराब एवं गिरफ्तार आरोपी को बीरपुर थाना के सुपुर्द कर दिया गया।
45वीं वाहिनी एसएसबी, बीरपुर के कमांडेंट गौरव सिंह ने कहा कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एसएसबी पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ लगातार अभियान चला रही है।
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