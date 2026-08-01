लोभ, अहंकार और संवादहीनता से टूट रहे हैं परिवार

पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम आश्रम में गुरुपूर्णिमा महोत्सव के आखिरी दिन महिला एवं युवा संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष पूज्यपाद बाबा औघड़ गुरुपद संभव राम जी ने कहा कि आज परिवारों के विघटन, दाम्पत्य जीवन में बढ़ते तनाव और सामाजिक असंतोष का प्रमुख कारण लोभ, अहंकार तथा संवादहीनता है। उन्होंने कहा कि केवल महिलाओं को दोषी ठहराना उचित नहीं, बल्कि पति, परिवार और समाज सभी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद बेटी अपना घर-परिवार छोड़कर नए परिवेश में आती है। ऐसे में उसे सम्मान, सहयोग और अपनापन मिलना चाहिए, वहीं नववधू को भी नए परिवार के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए।