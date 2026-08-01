लोभ, अहंकार और संवादहीनता से टूट रहे हैं परिवार
गुरुपूर्णिमा महोत्सव के समापन पर अवधूत भगवान राम आश्रम में महिला एवं युवा संयुक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। बाबा औघड़ गुरुपद संभव राम जी ने परिवारों में विघटन, दाम्पत्य तनाव और सामाजिक असंतोष के कारणों का जिक्र किया। उन्होंने सम्मान और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही अच्छे कर्मों को असली धन बताया।
पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम आश्रम में गुरुपूर्णिमा महोत्सव के आखिरी दिन महिला एवं युवा संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष पूज्यपाद बाबा औघड़ गुरुपद संभव राम जी ने कहा कि आज परिवारों के विघटन, दाम्पत्य जीवन में बढ़ते तनाव और सामाजिक असंतोष का प्रमुख कारण लोभ, अहंकार तथा संवादहीनता है। उन्होंने कहा कि केवल महिलाओं को दोषी ठहराना उचित नहीं, बल्कि पति, परिवार और समाज सभी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद बेटी अपना घर-परिवार छोड़कर नए परिवेश में आती है। ऐसे में उसे सम्मान, सहयोग और अपनापन मिलना चाहिए, वहीं नववधू को भी नए परिवार के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज स्वार्थपूर्ण सोच के कारण संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं और माता-पिता वृद्धावस्था में उपेक्षा का जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, श्रेष्ठ संस्कार और महापुरुषों द्वारा दिखाया गया मार्ग है। इससे पहल सर्वेश्वरी समूह का 65वां अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशन सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें संस्था द्वारा गत् गुरुपूर्णिमा से इस गुरुपूर्णिमा तक किए गये जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण संस्था के मंत्री डॉ. एसपी सिंह और प्रचार मंत्री पारसनाथ यादव ने प्रस्तुत किया। साथ संस्था के दिवंगत हुए सदस्यों कि सूची पढ़ी गई और दो मिनट मौन रखकर दिवंगत आत्माओं के शांति व सद्गति की प्रार्थन ईश्वर से की गई।
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