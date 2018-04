काला हिरण केस LIVE: सलमान खान पर थोड़ी देर में आएगा फैसला, कोर्ट पहुंचे जज

दो दशक पुराने काला हिरण के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ आज फैसला आएगा। अदालत में पेश होने के लिए सलमान खान, तब्बू, नीलम और सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे ये सभी कलाकार मुंबई से जोधपुर बुधवार को ही पहुंच गए।

जोधपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमें फैसला बाद में सुनाया जाए। फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे।

मुंबई से जोधपुर रवानगी के दौरान इनमे से किसी ने भी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था।

लाइव अपडेट्स

9:58 AM: थोड़ी देर में कोर्ट के लिए होटल से निकलेंगे सलमान

9.40 AM मुख्य आरोपी दुष्यंत सिंह और सीजेएम देव कुमार खत्री कोर्ट पहुंचे

9.00 AM - जोधपुर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सैफ अली खान, नीलम और सोनाली के वकील ने बताया कि अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो सभी को बराबर सजा हो सकती है। इसमें अधिकतम 6 साल और न्यूनतम 1 साल की सजा हो सुनाई जा सकती है।

