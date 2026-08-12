नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी, मामला दर्ज
अलकडीहा में नौकरी दिलाने के नाम पर ₹10 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय राजीव कुमार यादव ने शिकायत की है कि आरोपी फैयाज खान ने एफसीआई टाटा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे पैसे दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।
अलकडीहा, प्रतिनिधि। नौकरी लगाने के नाम पर ₹10 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित लोदना 07 नंबर निवासी राजीव कुमार यादव (22 वर्ष) ने लोदना ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लोदना रहमतपुर, पठानपट्टी निवासी फैयाज खान उर्फ डॉक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(2) और 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2022 में फैयाज से उसकी पहचान हुई थी। आरोपी ने एफसीआई टाटा, जमशेदपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹7 लाख मांगे। पीड़ित ने जमीन गिरवी रखकर और जेवर बेचकर विभिन्न किस्तों में कुल ₹10,18,449 दिए।
इसमें ₹1,19,449 ऑनलाइन और ₹8,99,000 नगद दिए गए। जॉइनिंग मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगा और ₹2 लाख और मांगे। छानबीन में पता चला कि आरोपी पहले भी हिमांशु कुमार से ₹12 लाख की ठगी कर चुका है। पुलिस पड़ताल कर रही है।
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