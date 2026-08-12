Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी, मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

अलकडीहा में नौकरी दिलाने के नाम पर ₹10 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय राजीव कुमार यादव ने शिकायत की है कि आरोपी फैयाज खान ने एफसीआई टाटा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे पैसे दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।

नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी, मामला दर्ज

अलकडीहा, प्रतिनिधि। नौकरी लगाने के नाम पर ₹10 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित लोदना 07 नंबर निवासी राजीव कुमार यादव (22 वर्ष) ने लोदना ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लोदना रहमतपुर, पठानपट्टी निवासी फैयाज खान उर्फ डॉक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(2) और 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2022 में फैयाज से उसकी पहचान हुई थी। आरोपी ने एफसीआई टाटा, जमशेदपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹7 लाख मांगे। पीड़ित ने जमीन गिरवी रखकर और जेवर बेचकर विभिन्न किस्तों में कुल ₹10,18,449 दिए।

इसमें ₹1,19,449 ऑनलाइन और ₹8,99,000 नगद दिए गए। जॉइनिंग मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगा और ₹2 लाख और मांगे। छानबीन में पता चला कि आरोपी पहले भी हिमांशु कुमार से ₹12 लाख की ठगी कर चुका है। पुलिस पड़ताल कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।