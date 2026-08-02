मर्चेंट नेवी में नौकरी का सपना दिखा की धोखाधड़ी

इन युवकों ने नगद व आन लाइन डिजीटल भुगतान कर 24,56,500 रूपये की रकम गंवा दी। इसका एहसास नौकरी न लगने पर हुआ। न ही धन वापस किया गया। आठों युवकों ने सम्मिलित तहरीर देकर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया है।

पीड़ितों की शिकायत

मोतीपुर थाने के पड़रिया गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र लक्ष्मन ने बताया कि वह इस समय लखनऊ के खदरा में रह रहा है। लखनऊ के विजय प्रजापति व राजेन्द्र ने उसे व अभिषेक, रोहित, चंदन, गोमती प्रसाद, बाल किशुन, मनोज कुमार, राकेश गौतम को वर्ष 2024 - 25 के दौरान मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। भारी भरकम वेतन का सपना दिखाया। प्रत्येक युवक से साढ़े तीन - तीन लाख की रकम आन लाइन व नगद ली। काफी समय बीत गया। न नौकरी मिली न ही जालसाजों ने धन वापसी की। पीड़ितों ने थाने में सामूहिक रूप से तहरीर दी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेकर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत विनय व राजेन्द्र को नामजद कर एफआईआर दर्ज की गई है। एसएचओ ब्रह्मा गोंड ने बताया कि नामजदों की तलाश की जा रही है।