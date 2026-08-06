नियोजन मेले में 250 युवाओं का नौकरी के लिए हुआ चयन
सीतामढ़ी में आयोजित एक दिवसीय नियोजन मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। इस मेले में 21 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 2100 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई। 600 युवाओं ने बायोडाटा जमा किए, और 250 का मौके पर चयन किया गया।
सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बुधवार को आयोजित एक दिवसीय नियोजन-सह-व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला उम्मीदों का बड़ा मंच साबित हुआ। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निर्देश पर जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित इस मेले में 21 निजी कंपनियों ने भाग लिया, जहां 2100 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई। मेले में 600 युवाओं ने बायोडाटा जमा किया, जिनमें से 410 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया और 250 युवाओं का मौके पर चयन कर लिया गया। इससे पहले नियोजन मेले का उद्घाटन डीएम रिची पांडेय व जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव ने दीप प्रज्वलित कर किया।
मौके पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी-सह-नोडल पीएम अजय सहित कई अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मंच का संचालन यंग प्रोफेशनल अमन कुमार ने किया। सफल आयोजन में लिपिक कामेश्वर, जिला कौशल प्रबंधक राहुल कुमार आदि मौजूद थे।
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