Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नियोजन मेले में 250 युवाओं का नौकरी के लिए हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

सीतामढ़ी में आयोजित एक दिवसीय नियोजन मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। इस मेले में 21 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 2100 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई। 600 युवाओं ने बायोडाटा जमा किए, और 250 का मौके पर चयन किया गया।

नियोजन मेले में 250 युवाओं का नौकरी के लिए हुआ चयन

सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बुधवार को आयोजित एक दिवसीय नियोजन-सह-व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला उम्मीदों का बड़ा मंच साबित हुआ। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निर्देश पर जिला नियोजनालय द्वारा आयोजित इस मेले में 21 निजी कंपनियों ने भाग लिया, जहां 2100 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई। मेले में 600 युवाओं ने बायोडाटा जमा किया, जिनमें से 410 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया और 250 युवाओं का मौके पर चयन कर लिया गया। इससे पहले नियोजन मेले का उद्घाटन डीएम रिची पांडेय व जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव ने दीप प्रज्वलित कर किया।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: अक्षयवट स्टेडियम में आज लगेगा एक दिवसीय रोजगार मेला

मौके पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी-सह-नोडल पीएम अजय सहित कई अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मंच का संचालन यंग प्रोफेशनल अमन कुमार ने किया। सफल आयोजन में लिपिक कामेश्वर, जिला कौशल प्रबंधक राहुल कुमार आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Government Sitamarhi Latest News Sitamarhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।