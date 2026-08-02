डिग्री के साथ कौशल नवाचार और व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक : कुलपति
-विज्ञापन हित की खबर : -एमआईटी रामबाग में आयोजित विशाल जॉब मेले का कुलपति ने किया उद्घाटन -जॉब मेले में 700 से अधिक अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में ल
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विवेकानंद सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में डिग्री के साथ-साथ कौशल, नवाचार और व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। ऐसे जॉब मेले युवाओं को उद्योग जगत से सीधे जुड़ने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने एमआईटी में आयोजित जॉब मेले का उद्घाटन के पश्चात अपने संबोधन में एमआईट के इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिल्लिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रामबाग में शनिवार को विशाल जॉब मेले का आयोजन किया गया। जॉब मेले में 700 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मेले में टेकविंन आईटी सॉल्यूशन, टाटा मोटर्स, मारूती सुजुकी, टोयटा, पनोरमा ग्रुप, प्रेकैप ग्लोबल, हायर रिक्युमेंट, विजन इंडिया और बॉयोलर्नर इनर्जी सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लेकर विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया।
साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उद्घाटन एमआईटी के निदेशक डॉ. असद इमाम, प्रिंसिपल डॉ. साकिब शकील, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विवेकानंद सिंह, संस्थान के लीगल एडवाइजर कैसर इमाम तथा विभिन्न कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर डॉ. असद इमाम ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य विद्यार्थियों को केवल तकनीकी शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे जॉब मेले अत्यंत उपयोगी हैं। एमआईटी भविष्य में भी इस प्रकार के रोजगारोन्मुख कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। प्रिंसिपल डॉ. साकिब शकील ने कहा कि एमआईटी रामबाग पूर्णिया विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा उद्देश्य छात्रों को केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। इसी सोच के तहत समय-समय पर जॉब मेले, इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन, कौशल विकास कार्यक्रम, व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएं एवं प्लेसमेंट गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हमें विश्वास है कि इस जॉब मेले से अनेक युवाओं को अपने करियर की नई दिशा मिलेगी तथा उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग और अधिक मजबूत होगा। संस्थान के रजिस्ट्रार प्रो. अरविंद आनंद ने भी अपनी बात रखी। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रो. ओबैदुर रहमान ने बताया कि कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर लिखित परीक्षा, तकनीकी एवं एचआर साक्षात्कार के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न की। उन्होंने बताया कि अनेक अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि अन्य को आगामी चयन चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों ने बताया कि जॉब मेले में आयोजित साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम एक से दो सप्ताह के भीतर घोषित किए जाने की संभावना है।
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