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नवोदय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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नवोदय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

किशनगंज। निज संवाददाता बुधवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मोतीहारा, किशनगंज में नवोदय स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवीन कुमार, जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा विद्यालय परिसर में स्थापित आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया साथ ही दीप प्रज्वलित कर नवोदय स्थापना दिवस समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया।विद्यालय के शिक्षकों द्वारा जानकारी दी गई कि नवोदय स्थापना दिवस के अवसर पर देशभर के 665 जवाहर नवोदय विद्यालयों में एक साथ विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा पूर्णत: नि:शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

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विद्यार्थियों के लिए आवास, भोजन, शिक्षा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।समारोह के दौरान विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय भावना पर आधारित प्रस्तुतियाँ, योग प्रदर्शन, मणिपुरी नृत्य, स्वागत गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी सराहना उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों द्वारा की गई।

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