नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी
पीपराकोठी, एसं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में नामांकन के लिए चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। प्राचार्य अनुग्रह प्रसाद ने बताया कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आवेदन का अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया। आवेदन प्रक्रिया निशुल्क है।
पीपराकोठी, एसं। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में नामांकन के लिये आयोजित चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक एवं पात्र छात्र-छात्राएं 7 अगस्त 2026 तक निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नवोदय विद्यालय प्राचार्य अनुग्रह प्रसाद ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को आवेदन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतिम तिथि का विस्तार किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर सके थे, वे निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक छात्र-छात्राएं नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राचार्य ने अभिभावकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने बच्चों का आवेदन पूरा करा लें, ताकि अंतिम समय में संभावित तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश तथा अन्य विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट एवं विद्यालय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि जवाहर नवोदय विद्यालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं।
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