JNUSU Result 2019: सभी 4 पदों पर लेफ्ट का कब्जा, आइशी घोष बनीं अध्यक्ष

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में सभी चार प्रमुख पदों पर वाम छात्र समूहों आईसा, एसएफआई,एआईएसएफ और डीएसएफ के संयुक्त मोर्चे की जीत हुई है। एसएफआई की आइशी घोष 2,313 मतों के साथ जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष चुनी गईं। एबीवीपी के मनीष जांगीड़ 1,128 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

Aishe Ghosh (Students’ Federation of India) elected as JNUSU President, Saket Moon (Democratic Students’ Federation) as Vice President, Satish Chandra Yadav (All India Students’ Association) as General Secretary & Mohd Danish (All India Students’ Federation) as Joint Secretary. https://t.co/sc9uxwbTmX