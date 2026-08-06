झामुमो जिला समिति की बैठक 8 को
झारखंड मुक्ति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक 8 अगस्त को चाईबासा में होगी। बैठक में केंद्रीय सदस्य, जिला समिति के अधिकारी और प्रखंड समिति के अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। चर्चा के विषयों में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि की समीक्षा और शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के आयोजन की रूपरेखा शामिल हैं।
चाईबासा, संवाददाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम की 8 अगस्त को दिन 11 बजे चाईबासा परिषदन हॉल में जिला समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में झामुमो के केंद्रीय सदस्यगण, जिला समिति के सभी पदाधिकारी, जिला स्तरीय वर्ग संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिव, तथा सभी प्रखंड एवं नगर समितियों के अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। पहला, 4 अगस्त को संपन्न दिशोम गुरु पद्म भूषण शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि एवं प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम की सफलता, जनभागीदारी तथा भविष्य की संगठनात्मक रणनीति पर विचार-विमर्श होगा।
यह जानकारी जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के आयोजन की रूपरेखा तय की जाएगी, ताकि जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम गरिमापूर्ण एवं व्यापक रूप से आयोजित किए जा सकें। जिला प्रवक्ता लागुरी ने सभी पदाधिकारियों एवं संगठन के जिम्मेदार साथियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
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