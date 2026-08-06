Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झामुमो जिला समिति की बैठक 8 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

झारखंड मुक्ति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक 8 अगस्त को चाईबासा में होगी। बैठक में केंद्रीय सदस्य, जिला समिति के अधिकारी और प्रखंड समिति के अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। चर्चा के विषयों में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि की समीक्षा और शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के आयोजन की रूपरेखा शामिल हैं।

झामुमो जिला समिति की बैठक 8 को

चाईबासा, संवाददाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम की 8 अगस्त को दिन 11 बजे चाईबासा परिषदन हॉल में जिला समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में झामुमो के केंद्रीय सदस्यगण, जिला समिति के सभी पदाधिकारी, जिला स्तरीय वर्ग संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिव, तथा सभी प्रखंड एवं नगर समितियों के अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। पहला, 4 अगस्त को संपन्न दिशोम गुरु पद्म भूषण शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि एवं प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम की सफलता, जनभागीदारी तथा भविष्य की संगठनात्मक रणनीति पर विचार-विमर्श होगा।

यह जानकारी जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के आयोजन की रूपरेखा तय की जाएगी, ताकि जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम गरिमापूर्ण एवं व्यापक रूप से आयोजित किए जा सकें। जिला प्रवक्ता लागुरी ने सभी पदाधिकारियों एवं संगठन के जिम्मेदार साथियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News JMM
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।