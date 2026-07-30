Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे दिशोम गुरु: विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

झामुमो की प्रखंड स्तरीय बैठक गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें विधायक हेमलाल मुर्मू ने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने 04 अगस्त को पाकुड़ में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा के अनावरण और विशाल जनसभा का उल्लेख किया। विधायक ने कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की और अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे दिशोम गुरु: विधायक
लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे दिशोम गुरु: विधायक

हिरणपुर, एक संवाददाता। झामुमो की प्रखंड स्तरीय बैठक गुरुवार को पुराने प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-माला पहनाकर स्वागत किया।

ये भी पढ़ें:Pakur News: विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गुरुजी की प्रतिमा के अनावरण पर किया विचार-विमर्श

बैठक की समीक्षा

बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक ने बताया कि आगामी 04 अगस्त को झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर पाकुड़ में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस मौके पर एक विशाल जनसभा का भी आयोजन होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसे सफल बनाने की अपील की।

शिबू सोरेन का योगदान

विधायक ने कहा कि गुरुजी की आदमकद प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को उनके संघर्ष और योगदान से परिचित कराएगी। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।

कार्यकर्ताओं का योगदान

बैठक में विधायक ने 29 जुलाई को संपन्न हुए एसआईआर अभियान का भी उल्लेख करते हुए कहा कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है। जो कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर झामुमो जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली, प्रभारी प्रमुख अब्दुल गनी मोमिन, प्रखंड अध्यक्ष इशहाक अंसारी, मुसलुद्दीन अंसारी, मुखिया जन जंतु सोरेन, रंजन साहा, जब्बार अंसारी, मोतिन अंसारी, निर्मल साहा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किस विधायक ने भाग लिया?
बैठक में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने भाग लिया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
JMM
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।