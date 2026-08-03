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सूरज बने जेएलकेएम डुमरी प्रखंड का अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने डुमरी प्रखंड समिति का पुनर्गठन किया। जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने नई समिति की घोषणा की, जिसमें सूरज कुमार महतो को प्रखंड अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। नई समिति में सचिव, कोषाध्यक्ष, और मीडिया प्रभारी भी बनाए गए हैं।

सूरज बने जेएलकेएम डुमरी प्रखंड का अध्यक्ष

डुमरी, प्रतिनिधि। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने डुमरी प्रखंड समिति का पुनर्गठन किया है। जिला कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बाद गिरिडीह जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने नई प्रखंड कमेटी की घोषणा की। जारी सूची के अनुसार, सूरज कुमार महतो को प्रखंड अध्यक्ष, सुजीत कुमार पटेल, रोहित चंद चौधरी और रंजीत कुमार यादव को वरीय उपाध्यक्ष, रविन्द्र पाण्डेय, सुधीर विश्वकर्मा, नीलकंठ कुमार महतो, कमरुल आलम अंसारी, विवेक महतो, बासु महतो और महेश कुमार महतो को उपाध्यक्ष बनाया गया है। संतोष पंडित को महासचिव एवं विकास कुमार यादव, महेन्द्र प्रसाद महतो, संजय कुमार मंडल, मो. युसुफ इकबाल, शशिकांत गोबिन्द और सुधीर कुमार को सचिव नियुक्त किया गया है।

मनोज दास को कोषाध्यक्ष तथा डेगलाल महतो को प्रखंड प्रवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा राजू सिंह, शंकर कुमार पटेल, आदित्य राज, अशोक कुमार राय और अजीत वर्मा को मीडिया प्रभारी तथा संजय पंडित को प्रखंड समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

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