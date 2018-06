पुलिस ने बुखारी की हत्या को माना आतंकी घटना, SIT करेगी जांच, चौथा संदिग्ध हिरासत में

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या में शामिल चौथे संदिग्ध को हिरासत मे ले लिया है। बुखारी हत्या केस की जांच कर रहे जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी एसपी सैनी ने बताया कि हत्या में शामिल चौथे संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह एक आतंकी घटना है, मामले की अभी पूरी जांच की जा रही है।

इससे पहले पुलिस ने आज सुबह संदिग्ध आरोपी की तस्वीर जारी कर लोगों से पहचान करने की अपील की थी। गुरुवार को कश्मीर के लाल चौक इलाके में वरिष्ठ पत्रकार बुखारी और उनके दो सुरक्षा गार्ड्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने यह तो तस्वीर जारी की थी वह एक वीडियो का स्क्रीन शॉट है। घटना के वक्त बुखारी के दफ्तर के बाहर से निकलने वाले एक राहगीर ने यह वीडियो बनाया था। वीडियो में दिख रहा है कि एक दाढ़ी टोपी वाला शख्स बुखारी के वाहन की रेकी कर रहा है।

4th suspect in the #ShujaatBukhari has been identified. His role for the recovery of the pistol has been done. Investigation of the case is going on: SP Pani, IG Kashmir pic.twitter.com/1zhoo8hdfo