जम्मू-कश्मीर: गवर्नर मलिक ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा-नेता सीखें उनसे नैतिकता

जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार नॉन सेंस सीएम नहीं हैं। उनके सत्ता में आने के बाद अपराध लगभग खत्म हो गया है। बिहार ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी काम किया है। मैं सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता सीखना चाहते हैं तो यह नीतीश कुमार से सीखना चाहिए।'

J&K Governor Satya Pal Malik:Nitish Kumar ji is a no non-sense CM,after his coming to power crime has almost finished.Bihar has done a lot of work in skill development. I want to tell all other politicians if you want to learn honesty &morality in politics,you must learn from him pic.twitter.com/Z0WiVe7K2d