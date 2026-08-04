अंशिका, आशना, अंशुमन और कुंजल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया
फरीदाबाद के जीवा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एफजीएस विकसित भारत इंटरनेशनल समिट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वाद-विवाद और विभिन्न बौद्धिक गतिविधियों में भाग लिया। चार छात्रों को टॉप-25 वॉइसेज ऑफ इंडिया में स्थान मिला, और कुंजल को बेस्ट स्पीकर फेलोशिप अवॉर्ड प्राप्त हुआ।
फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। जीवा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एफजीएस विकसित भारत इंटरनेशनल समिट में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। समिट में भारत के विभिन्न राज्यों के 175 प्रतिनिधियों के साथ दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। समिट के दौरान विद्यार्थियों ने वाद-विवाद, विचार-विमर्श और विभिन्न बौद्धिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यालय के चार छात्र-छात्राओं अंशिका, आशना, अंशुमन और कुंजल को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर टॉप-25 वॉइसेज ऑफ इंडिया में स्थान मिला। वहीं, कक्षा 11 की छात्रा कुंजल को प्रभावशाली वक्तृत्व और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट स्पीकर फेलोशिप अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
विद्यालय के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जीवा लर्निंग सिस्टम छात्रों में ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने का कार्य करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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