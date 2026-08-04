Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंशिका, आशना, अंशुमन और कुंजल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

फरीदाबाद के जीवा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एफजीएस विकसित भारत इंटरनेशनल समिट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वाद-विवाद और विभिन्न बौद्धिक गतिविधियों में भाग लिया। चार छात्रों को टॉप-25 वॉइसेज ऑफ इंडिया में स्थान मिला, और कुंजल को बेस्ट स्पीकर फेलोशिप अवॉर्ड प्राप्त हुआ।

अंशिका, आशना, अंशुमन और कुंजल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। जीवा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एफजीएस विकसित भारत इंटरनेशनल समिट में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। समिट में भारत के विभिन्न राज्यों के 175 प्रतिनिधियों के साथ दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। समिट के दौरान विद्यार्थियों ने वाद-विवाद, विचार-विमर्श और विभिन्न बौद्धिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यालय के चार छात्र-छात्राओं अंशिका, आशना, अंशुमन और कुंजल को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर टॉप-25 वॉइसेज ऑफ इंडिया में स्थान मिला। वहीं, कक्षा 11 की छात्रा कुंजल को प्रभावशाली वक्तृत्व और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट स्पीकर फेलोशिप अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

विद्यालय के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जीवा लर्निंग सिस्टम छात्रों में ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने का कार्य करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।