PMO में बैठे नाथूराम गोडसे समर्थकों ने मुझे कराया गिरफ्तार, भाजपा पर बरसे जिग्नेश मेवानी

पीएम नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने और फिर एक महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार हुए जिग्नेश मेवानी ने जेल से बाहर आने के बाद भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने गुजरात बंद का भी आह्वान किया है।

