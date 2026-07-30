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स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने पर काम करेगा जाइका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) के प्रतिनिधिमंडल से वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन पर चर्चा की। परियोजना 20 वन प्रमंडलों और 1400 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कार्य करेगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ाना है।

स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने पर काम करेगा जाइका

रांची, वरीय संवाददाता। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को वन भवन डोरंडा में झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार से मुलाकात की।

बैठक की चर्चा

बैठक में जाइका परियोजना के तहत राज्य में वन संरक्षण, संयुक्त वन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और ग्रामीण आजीविका संवर्धन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। परियोजना के तहत राज्य के 20 वन प्रमंडलों, 47 वन क्षेत्रों (रेंज) और करीब 1400 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। परियोजना के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में महिलाओं और ग्रामीणों का आजीविका संवर्धन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन, महुआ, तसर और अन्य वन आधारित आजीविका को बढ़ावा, तसर विकास, मृदा एवं जल संरक्षण तथा समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। इसके माध्यम से स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाने और वन संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है

परियोजना का उद्देश्य

इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाते हुए वन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर विकसित करना है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने कहा कि जाईका परियोजना से झारखंड में समुदाय आधारित वन प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से वन क्षेत्रों का बेहतर संरक्षण होगा और ग्रामीणों के लिए टिकाऊ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डी. वेंकटेश्वर लू, वन संरक्षक (प्रशासन) पी.आर. नायडू, वन प्रमंडल पदाधिकारी (प्रशासन) अजिंक्य बनकर सहित वन विभाग के अधिकारी एवं जाईका प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

जाइका परियोजना का उद्देश्य क्या है?
जाइका परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाते हुए वन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर विकसित करना है।
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