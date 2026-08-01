आनंद आश्रम में मनाया गया झूलन महोत्सव
आनंद आश्रम में मनाया गया झूलन महोत्सव आनंद आश्रम में मनाया गया झूलन महोत्सव आनंद आश्रम में मनाया गया झूलन महोत्सव आनंद आश्रम में मनाया गया झूलन मह
बरेली। आनंद आश्रम, रामपुर बाग में आध्यात्म की गूंज परिवार की ओर से श्रावण मास के अवसर पर शुक्रवार को झूलन महोत्सव मनाया गया। शाम के सत्र में भजन संध्या का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों में कंचन अग्रवाल गोटे वाली, नमिता अग्रवाल, रचना दलेला, मानसी भदौरिया आदि ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। मंत्री अनिल अग्रवाल ने बताया कि सुबह के सत्र में साध्वी शिवांगी की कथा के समापन पर समिति ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल राजू, शशिकांत मोदी, रूबी सक्सेना, शीला अग्रवाल, कंचन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें