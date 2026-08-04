जेपीएससी में अनियमितता के विरोध में जेएलकेएम ने दिया धरना

खूंटी, संवाददाता। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के बैनर तले मंगलवार को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत खूंटी में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष कुमार ब्रजकिशोर ने किया। धरने में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। धरना-प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ब्रजकिशोर ने सरकार से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग की।

धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय संयुक्त संगठन महासचिव मनीष साहू ने कहा कि यदि सरकार युवाओं की समस्याओं की अनदेखी करती रही तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जिला महामंत्री विश्वकर्मा उरांव ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षा में धांधली से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। योग्य व्यक्ति को नौकरी नही मिल रही। नौकरी बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में जेपीएससी का गठन हुआ है तब से ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभी तरह के नियम तो पहले से ही बने है लेकिन जबतक सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति से इसका इम्प्लीमेंट नही करेगी तबतक ऐसा धांधली होता रहेगा।मौके पर जिलाध्यक्ष कुमार ब्रजकिशोर ने कहा कि झारखंड के छात्र छात्राओं को नौकरी मिल नही रही। जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा बाहरी लोगों को सीट बेच दी जा रही है। लेकिन आज का युवा जाग गए हैं। जेएलकेएम पूरी शिद्दत से युवाओं के साथ खड़ी है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को राकेश, सरोजिनी संगा, पम्मी कुमारी, तुलसी और सुरेश टोपनो सहित कई लोगों ने भी संबोधित किया। धरना-प्रदर्शन के अंत में जेएलकेएम नेताओं ने सरकार से जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा समयबद्ध और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही उपायुक्त को इस संबंध में ज्ञापन भी सौपा। कार्यक्रम में सचिन कश्यप, अजय कोंगाड़ी, विक्रम महतो, कुलदीप साहू, बजरंग साहू, झिरवा महली सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।