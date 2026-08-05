नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों पर कार्रवाई करे सरकार
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने समाहरणालय के बाहर नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य के छात्रों का भविष्य संकट में है। उन्होंने निष्पक्ष जांच, सम्बंधित परीक्षा आयोग की भंग और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगी। वारंट पूरा न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।
सरायकेला, संवाददाता। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के बाहर में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि राज्य के छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि युवाओं का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने के लिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने केवल जांच ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है जिसमे गड़बड़ियों के घेरे में आए संबंधित परीक्षा आयोग को तुरंत भंग किया जाए।
साथ ही परीक्षा में अनियमितता और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने, दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की। राज्यपाल के नाम एक पत्र उपायुक्त को सौंपा गया । इस विशाल धरना-प्रदर्शन में जेएलकेएम के शीर्ष स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। मुख्य रूप से दीपक महतो, जिला अध्यक्ष, जेएलकेएम, उपाध्यक्ष प्रेम मार्डी, तरुण महतो, गोपेश महतो, सोनमणि महतो, नामित महतो, संध्यारानी सरदार, बिना महतो, साबित महतो आदि शामिल थे। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि झारखंड के युवा सालों तक सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं। परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाकर ही राज्य के युवाओं का सरकारी नियुक्ति प्रणाली पर विश्वास दोबारा कायम किया जा सकता है। आंदोलनकारियों ने मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
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