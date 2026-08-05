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साई सेंटर में प्रशिक्षण के लिए चयन ट्रायल 17-18 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के उभरते खिलाड़ियों के लिए 17-18 अगस्त को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल और एथलेटिक्स का चयन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। 12-16 वर्ष के योग्य खिलाड़ियों को यहां विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिलेगा। चयनित फुटबॉल खिलाड़ियों को गैर-आवासीय प्रशिक्षण, जबकि एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को दोनों प्रकार के प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।

साई सेंटर में प्रशिक्षण के लिए चयन ट्रायल 17-18 को

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड के उभरते युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने और एक बेहतर भविष्य गढ़ने का बेहतरीन अवसर सामने आया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र में 17 और 18 अगस्त को फुटबॉल और एथलेटिक्स का चयन परीक्षण (ट्रायल) आयोजित किया जाएगा। इस ट्रायल के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को साई केंद्र में विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया में 1 अप्रैल 2026 तक 12 से 16 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे।

फुटबॉल विधा में केवल बालिकाओं का चयन होगा, जिन्हें गैर-आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं, एथलेटिक्स में बालक और बालिका दोनों वर्ग भाग ले सकते हैं, जिनमें खिलाड़ियों का चयन आवासीय और गैर-आवासीय-दोनों श्रेणियों के लिए किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ियों को ट्रायल के दिन सुबह 8 बजे स्टेडियम में उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो और खेल उपलब्धियों के प्रमाण पत्र लाने अनिवार्य हैं।साई केंद्र में चयनित खिलाड़ियों को अनुभवी प्रशिक्षकों के देखरेख में आधुनिक खेल सुविधाएं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा फिटनेस और तकनीकी विकास का लाभ मिलेगा। आवासीय श्रेणी के खिलाड़ियों को रहने, भोजन एवं नियमित प्रशिक्षण की नि:शुल्क व्यवस्था दी जाएगी, जबकि गैर-आवासीय खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होगा। यह अवसर खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से होते हुए भारतीय टीम तक पहुँचने की राह आसान करेगा।

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