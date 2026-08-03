जेएसएफसी की नई व्यवस्था से 200 मजदूरों का रोजगार संकट में
झारखंड राज्य खाद्य निगम की नई व्यवस्था के कारण बरमसिया, बाघमारा, कांड्रा और सिंदरी गोदामों में कार्यरत लगभग 200 मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह से मिलकर पुरानी व्यवस्था को पुनः बहाल कराने की मांग की है।
झारखंड राज्य खाद्य निगम की नई व्यवस्था के कारण बरमसिया, बाघमारा, कांड्रा और सिंदरी गोदामों में कार्यरत लगभग 200 मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रविवार को प्रभावित मजदूरों ने कांग्रेस नेत्री सह राकोमयू की कार्यकारी अध्यक्ष अनुपमा सिंह से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने इस संवेदनशील मामले को विभाग और राज्य सरकार के समक्ष उठाकर पुरानी व्यवस्था को पुनः बहाल कराने की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से इन गोदामों में खाद्यान्न की लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य कर रहे हैं। हालांकि, अगस्त 2026 से विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए इन चारों गोदामों के स्थान पर सीधे एफसीआई के धनबाद गोदाम से राशन का उठाव शुरू कर दिया है।
इससे उनका रोजगार पूरी तरह छिन गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से राजेश राम, नेपाली राव, सुरेंद्र राम, सहदेव यादव, ललमनी राम, दामोदर यादव, पवन राम, मनोहर यादव, शंकर यादव, विक्रम यादव और साजन राम आदि शामिल थे।
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