बैंक अकाउंट उपयोग करने में राष्ट्रीय औसत से आगे झारखंड की महिलाएं

झारखंड की महिलाएं बचत खाता उपयोग में राष्ट्रीय औसत 89% से आगे हैं, 90.8% महिलाएं 2019-21 में 79.6% से बढ़कर 2023-24 में यह आंकड़ा हासिल किया है। ग्रामीण महिलाएं 91.6% और शहरी 87.9% के साथ बेहतर स्थिति में हैं। झारखंड देश में 17वें स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल सबसे बेहतर है।

अपने झारखंड की महिलाएं बचत खाता का इस्तेमाल करने में राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। झारखंड में 90.8 फीसदी महिलाएं बचत खाता का इस्तेमाल करती हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 89 फीसदी है। 2019-21 में झारखंड की स्थिति 79.6 फीसदी थी, लेकिन चार साल में इसमें 11.2 फीसदी का सुधार हुआ और 2023-24 में स्थिति बदलकर 90.8 फीसदी तक पहुंच गई। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की है। सर्वे 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं के बीच की गई। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति शहरों से बेहतर

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की स्थिति खास बात यह है कि इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति शहर से बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्र में ये ऐसी महिलाएं, जिनका बैंक या बचत खाता है और वे खुद उसका इस्तेमाल करती हैं, वे 91.6 फीसदी हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में इनकी स्थिति 87.9 फीसदी है। दरअसल, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं का या तो खाता नहीं है या खाता है भी तो वे लोग खुद उसका उपयोग नहीं करती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इन महिलाओं के खाते विभिन्न तरह की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए भी ये महिलाएं अपने बचत खाताओं का उपयोग करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र की स्थिति 88.3 और ग्रामीण क्षेत्र में 89.3 फीसदी है। देखा जाए तो बंगाल को छोड़कर अन्य पड़ोंसी राज्यों की स्थिति कमोबेश यही है। ओडिशा की स्थिति 90.6 फीसदी है। बिहार में 90.9 फीसदी महिलाएं बचत खाता का प्रयोग करती हैं।

झारखंड की राष्ट्रव्यापी स्थिति झारखंड 17वें स्थान पर

देश में झारखंड की स्थिति 17वें स्थान पर है। संघ शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो उसमें यह 21वें स्थान पर होगा। 16 राज्य झारखंड से बेहतर स्थिति में हैं। देश के सभी राज्यों में इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति पश्चिम बंगाल की है और वहां यह स्थिति 95.3 है। सबसे खराब स्थिति मेघालय की है और यहां यह आंकड़ा 81.5 फीसदी है。