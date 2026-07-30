Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गणना प्रपत्र का वितरण और डिजिटाइजेशन शत प्रतिशत पूरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध व अद्यतन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर ली गई हैं और 1,15,747 मतदाताओं के फॉर्म की प्रगति जारी है। 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

गणना प्रपत्र का वितरण और डिजिटाइजेशन शत प्रतिशत पूरा

गढ़वा, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा अभियान की नियमित समीक्षा स्वयं करते रहे। उन्होंने बताया कि जिलांतर्गत कुल 8,62,092 मतदाता हैं जिनका एसआईआर अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य निर्धारित समय के अंदर 100 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। उसके साथ ही गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। पांच अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: खूंटी में चार लाख से अधिक मतदाताओं के प्रपत्र हुए डिजिटाइज

समाचार लिखे जाने तक एसआईआर के तहत 1,15,747 मतदाताओं के अप्राप्त फॉर्म पर भी काम प्रगति पर था। मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अधिक से अधिक प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा था। जिलांतर्गत दोनों विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। 80-गढ़वा विधानसभा क्षेत्र और 81-भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं बीएलओ के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर अभियान की लगातार निगरानी की अभियान के तहत प्राप्त गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाता रहा। बूथ स्तर पर कार्यरत बीएलओ द्वारा मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करते हुए आवश्यक दस्तावेजों एवं अभिलेखों के आधार पर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया। बुधवार तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था।अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पांच अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: सरायकेला-खरसावां में एसआईआर डिजिटाइजेशन का काम शत-प्रतिशत पूरा
ये भी पढ़ें:Bokaro News: जिले के चार विधानसभा में 15 लाख 35 हजार 267 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा : उपायुक्त

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Voter List Garhwa News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।