गणना प्रपत्र का वितरण और डिजिटाइजेशन शत प्रतिशत पूरा

गढ़वा, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा अभियान की नियमित समीक्षा स्वयं करते रहे। उन्होंने बताया कि जिलांतर्गत कुल 8,62,092 मतदाता हैं जिनका एसआईआर अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य निर्धारित समय के अंदर 100 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। उसके साथ ही गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। पांच अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

समाचार लिखे जाने तक एसआईआर के तहत 1,15,747 मतदाताओं के अप्राप्त फॉर्म पर भी काम प्रगति पर था। मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अधिक से अधिक प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा था। जिलांतर्गत दोनों विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। 80-गढ़वा विधानसभा क्षेत्र और 81-भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं बीएलओ के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर अभियान की लगातार निगरानी की अभियान के तहत प्राप्त गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाता रहा। बूथ स्तर पर कार्यरत बीएलओ द्वारा मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करते हुए आवश्यक दस्तावेजों एवं अभिलेखों के आधार पर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया। बुधवार तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था।अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पांच अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा।