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राज्य के 14,02,262 मतदाता रह गए अनमैप्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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पांच अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट, एन्यूमरेशन फेज से पूर्व 47,42,505 मतदाता थे अनमैप्ड

राज्य के 14,02,262 मतदाता रह गए अनमैप्ड

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में एन्यूमरेशन फेज का काम बुधवार को ही खत्म हो गया। 70,62,319 अन-मैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की गई थी। सघन अभियान चलते से एन्यूमरेशन फेज से पूर्व कुल 47,42,505 मतदाता अन-मैप्ड श्रेणी में रह गए थे। एन्यूमरेशन फेज के बाद अब 14,02,262 मतदाता ही अनमैप्ड रह गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एन्यूमरेशन फेज के क्रम में मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2, वोलेंटियर्स के सहयोग से बीएलओ की ओर से अधिक से अधिक मतदाताओं को विगत एसआईआर से मैपिंग का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग में विगत एसआईआर की मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिन मतदाताओं की विगत एसआईआर की मतदाता सूची से मैपिंग सही पाई गई है और तार्किक विसंगति नहीं प्राप्त होती है, वैसे सभी मतदाताओं को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। अन-मैप्ड मतदाताओं के संबंध में ईआरओ स्तर से सत्यापन के उपरांत उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पांच अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाना है। इसके बाद राज्य में वैसे सभी नए मतदाता और पात्र भारतीय नागरिक जो किसी कारण से 2026 की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं, फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विगत एसआईआर से मैपिंग एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, ऐसे सभी मतदाता, 5 अगस्त के बाद फॉर्म 6 भरते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं。

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राज्य में अनमैप्ड रह गए मतदाता

जिले नहीं हुई मैपिंग

साहिबगंज 31,424

पाकुड़ 28,469

दुमका 37,347

जामताड़ा 15,295

देवघर 53,115

गोड्डा 25,386

कोडरमा 19,471

हजारीबाग 91,605

रामगढ़ 23,509

चतरा 25,984

गिरिडीह 63,940

बोकारो 71,464

धनबाद 1,27,674

पूर्वी सिंहभूम 2,00,836

सरायकेला 71,189

प. सिंहभूम 58,580

रanchi 2,08,337

खूंटी 26,980

गुमला 29,702

सिमडेगा 21,421

लोहरदगा 8062

लातेहार 86,880

पलामू 72,741

गढ़वा 42,851

सामान्य प्रश्न

एन्यूमरेशन फेज का काम कब खत्म हुआ?
एन्यूमरेशन फेज का काम बुधवार को ही खत्म हो गया।
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