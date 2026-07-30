राज्य के 14,02,262 मतदाता रह गए अनमैप्ड
पांच अगस्त को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट, एन्यूमरेशन फेज से पूर्व 47,42,505 मतदाता थे अनमैप्ड
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में एन्यूमरेशन फेज का काम बुधवार को ही खत्म हो गया। 70,62,319 अन-मैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की गई थी। सघन अभियान चलते से एन्यूमरेशन फेज से पूर्व कुल 47,42,505 मतदाता अन-मैप्ड श्रेणी में रह गए थे। एन्यूमरेशन फेज के बाद अब 14,02,262 मतदाता ही अनमैप्ड रह गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एन्यूमरेशन फेज के क्रम में मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2, वोलेंटियर्स के सहयोग से बीएलओ की ओर से अधिक से अधिक मतदाताओं को विगत एसआईआर से मैपिंग का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग में विगत एसआईआर की मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिन मतदाताओं की विगत एसआईआर की मतदाता सूची से मैपिंग सही पाई गई है और तार्किक विसंगति नहीं प्राप्त होती है, वैसे सभी मतदाताओं को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। अन-मैप्ड मतदाताओं के संबंध में ईआरओ स्तर से सत्यापन के उपरांत उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पांच अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाना है। इसके बाद राज्य में वैसे सभी नए मतदाता और पात्र भारतीय नागरिक जो किसी कारण से 2026 की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं, फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विगत एसआईआर से मैपिंग एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, ऐसे सभी मतदाता, 5 अगस्त के बाद फॉर्म 6 भरते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं。
राज्य में अनमैप्ड रह गए मतदाता
जिले नहीं हुई मैपिंग
साहिबगंज 31,424
पाकुड़ 28,469
दुमका 37,347
जामताड़ा 15,295
देवघर 53,115
गोड्डा 25,386
कोडरमा 19,471
हजारीबाग 91,605
रामगढ़ 23,509
चतरा 25,984
गिरिडीह 63,940
बोकारो 71,464
धनबाद 1,27,674
पूर्वी सिंहभूम 2,00,836
सरायकेला 71,189
प. सिंहभूम 58,580
रanchi 2,08,337
खूंटी 26,980
गुमला 29,702
सिमडेगा 21,421
लोहरदगा 8062
लातेहार 86,880
पलामू 72,741
गढ़वा 42,851
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