नेतरहाट विद्यालय में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर हुई चर्चा
झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार से मुलाकात की। बैठक में प्रतिभाशाली छात्र-खिलाड़ियों को पहचानने और उन्हें प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने पर चर्चा हुई। विद्यालय में खेल गतिविधियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाता है।
लातेहार, संवाददाता प्रतिनिधि। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को नेतरहाट आवासीय विद्यालय पहुंचकर प्राचार्य संतोष कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के सचिव उत्तम राज एवं वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक शेखर बोस ने किया। बैठक में विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र-खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने तथा खेल प्रतिभाओं के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्राचार्य संतोष कुमार ने कहा कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को भी समान महत्व दिया जाता है। यहां क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों का नियमित प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है।
शेखर बोस ने विद्यालय की खेल संस्कृति, अनुशासन और विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि यहां के खिलाड़ी भविष्य में राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बैठक में दोनों पक्षों ने खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध कराने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई।
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